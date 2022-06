Ten Brinke debuteert als wethouder in Wierden, toch echt raadsbreed akkoord in de maak

WIERDEN - Het nam zes weken in beslag na de raadsverkiezingen, maar Wierden presenteerde vrijdagmorgen de drie nieuwe wethouders. Twee van hen zaten de afgelopen jaren al in het college (Hans ter Keurst en Richard Kortenhoeven namens NEW), Gertjan ten Brinke is voor het CDA de nieuwkomer als opvolger van Johan Coes.

De 33-jarige Wierdenaar Ten Brinke zat sinds 2018 in de schaduwfractie van de christendemocraten. Hij was lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen. Toch heeft Ten Brinke niet het gevoel in het diepe gegooid te worden, want de meester in de rechten was al zes jaar actief als juridisch adviseur bij meerdere gemeenten. Hij kon op die manier al een kijkje achter de schermen nemen en ervaring opdoen bij gemeentelijke organisaties.

Er is ‘Ruimte voor iedereen’

De partners CDA en NEW presenteerden vrijdag ook een coalitieprogramma voor 2022-2026, ‘Ruimte voor iedereen’ geheten. Dit wilde echter niet zeggen dat de klus van adviseur Bert Blase uit Papendrecht al opzit. Want in die richtsnoer voor de gemeentelijke aanpak worden slechts enkele belangrijke zaken aangestipt. Zoals het niet plaatsen van grote windturbines, een plan voor de agrarische sector en het terugdringen van de overlast rond de spoorlijn in Wierden.

Raadsakkoord na de zomer klaar

„We hebben als CDA en NEW dat bewust gedaan, zodat de andere vier partijen alle ruimte krijgen om onderwerpen voor het raadsakkoord aan te dragen”, zei NEW-fractieleider Cindy ter Riet. Blase gaat nu aan de slag om raadsbrede afspraken te maken. Hij verwacht dat dit akkoord na het zomerreces klaar is. Opmerkelijk is dat de VVD toch ook meedoet. De liberalen wezen zo’n raadsakkoord eind april nog af.