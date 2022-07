Terug in tijd op 101-jarige school in Hoge Hexel: ‘Hier nemen oudere kinderen kleintjes nog op sleeptouw’

Bedrijf voert marathon-ac­tie voor Roessingh vanwege zieke Rijssenaar

Het bouwbedrijf VDR gaat met een ‘sport marathon’ geld inzamelen voor revalidatiecentrum Roessingh in Enschede en de Stichting ALS Nederland. Aanleiding is de ongeneeslijk zieke Rijssenaar Bennie List; bij deze VDR-projectleider is in 2020 de ziekte ALS vastgesteld.

30 juni