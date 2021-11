Tientallen besmettingen per dag bij Rijssense dokter: ‘Het zijn nu vooral kinderen en hun gevaccineerde ouders’

Prikbus zorgt in Rijs­sen-Hol­ten voor honderden extra gevacci­neer­den

RIJSSEN - De coronacijfers stijgen. Ook in Rijssen-Holten, waar op dinsdag 16 november 52 nieuwe besmettingen zijn geteld. Het stukje bijbelbelt in Twente staat bekend om de relatief lage vaccinatiegraad. Door de prikbus is het aantal gevaccineerden de afgelopen weken toch nog gestegen.

17 november