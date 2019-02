Tientallen hectares heide op Sallandse Heuvelrug in vlammen op

Drie keer re­gio-zil­ver voor Hellen­doorn­se Hertrui­ters

11:28 HELLENDOORN - Tijdens het laatste weekend van de regiokampioenschappen Overijssel zijn drie ponyruiters van paardensportvereniging Hertruiters uit Hellendoorn in de prijzen gevallen. Ze werden reserve-kampioen (tweede plaats) in hun eigen dressuurcategorie. Luc Eshuis haalde met Forest Fire een score van 64.083% in de klasse L1, categorie C. Marilyn Roelofs scoorde met Hoppenhof’s Yentle 62,75% in de klasse M2 categorie D/E. Haar zus Dylian Roelofs haalde een score van 65% in de klasse M1 met Popping’s Soraya en plaatste zich daarmee voor het NK dressuur in Ermelo.