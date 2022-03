Tientallen kraanvogels brengen de nacht door in Twente: ‘Nog nooit zo'n grote groep samen gezien’

VIDEOZUNA/ENSCHEDE - Wie vandaag geluk had kon tientallen kraanvogels in Twente en Salland aantreffen of zien rondvliegen. Meerdere fotografen hebben het bijzondere tafereel op camera vastgelegd.

De kraanvogels zijn bezig aan de zogeheten voorjaarstrek, dit doen ze meestal eind februari of begin maart. De laatste jaren zijn alle grote hoogveengebieden in Twente en de Achterhoek en in het Duitse grensgebied, zoals Wierdenseveld, Aamsveen, Witte Veen, en Haaksbergerveen door kraanvogels als broedplaats ontdekt. Twee jaar geleden werden in Twente en de Achterhoek regio in het totaal acht broedparen vastgesteld.

Volledig scherm De kraanvogels op de Zunasche Heide © Gijs Tjeerdsma

Vaste verblijfplaatsen

De in Nederland doortrekkende kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Europa en noordelijk Afrika. Tienduizenden kraanvogels die overwinterd hebben in Spanje en Frankrijk trekken naar het noordoosten, richting de broedgebieden in Noord-Europa. Kraanvogels hebben tamelijke vaste verblijfplaatsen en dito trekroutes, zowel in het voor- als najaar. Het is dan ook niet opvallend dat ze wederom in deze regio zijn gespot.

Toevalstreffer

De rondvliegende kraanvogels werden onder meer gespot boven de Hoge Boekel tussen Enschede en Losser. Zo'n negentig kraanvogels vlogen daar hoog in de lucht. Ook natuurfotograaf Gijs Tjeerdsma uit Nijverdal spotte vanochtend bij toeval tientallen kraanvogels. „Het was een toevalstreffer”, vertelt hij. „Ik zag ze opeens zitten op de Zunasche Heide.”

De hobbyfotograaf heeft al veel bijzondere kiekjes in zijn leven geschoten, maar ook dit was voor hem weer een hoogtepunt. „Ik heb in Nederland nog nooit zo'n grote groep bij elkaar gezien. Ze zijn hier waarschijnlijk dinsdagavond neergestreken en woensdagochtend weer weggevlogen. Ik heb het geluk gehad dat ik ze tijdens die korte overnachting heb gespot.”

Rode Ibis

Tjeerdsma kent dat gebied maar al te goed. Vorig jaar legde hij daar een rode ibis op de gevoelige plaat vast. „Ik was daar eigenlijk om de korhoenders te fotograferen. Maar op een gegeven moment kwam daar over de heuvel een gigantisch grote vogel aangevlogen. Ik had de camera al in de hand. Zo’n geluksmoment heb je normaal gesproken maar één keer in je leven.”

