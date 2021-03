Toe aan de kapper? Bij Kapper Joop in Rijssen is het eerste plekje voor de hoogste bieder

Geen boetes meer in de bieb van Wierden

24 februari WIERDEN - Een boete voor het te laat inleveren van een boek, is niet meer van deze tijd. Dat zegt directeur Jan Pieter Huysse van de bieb in Wierden. Daarom schaft hij de boetes af. De hoogste ooit? Die was 167 euro, voor een omaatje.