Toercommissie Hellendoornse motorclub: Achter elke bocht een nieuw avontuur

Honderdja­rig bouwbe­drijf Roelofs & Haase uit Rijssen is hofleveran­cier: ‘Erkenning voor onze kwaliteit’

23 april RIJSSEN - Het begon allemaal in 1921 met de bouw van de pastorie pal naast de Gereformeerde Kerk aan de Huttenwal in het Rijssense centrum. Een eeuw later is bouwbedrijf Roelofs & Haase uitgegroeid tot een innovatief en slagvaardig bedrijf, dat met de overname van bedrijven in andere delen van het land ook zeer veelzijdig is. En dat verdient waardering.