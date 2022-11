Toeristen weg of Toeristenweg?

Invoering van diftar in Hellen­doorn hangt aan zijden draadje: Lokaal Hellen­doorn vreest afvaldum­pin­gen overal in buitenge­bied

NIJVERDAL - Het is zeer de vraag of in de gemeente Hellendoorn op termijn diftar wordt ingevoerd. Dit systeem wordt door zes partijen omarmd als de beste manier om de inwoners te motiveren hun huishoudelijk afval nog beter te scheiden. Maar Lokaal Hellendoorn twijfelt en deze partij heeft nu eenmaal een absolute meerderheid in de raad.

16 november