Toeristenweg Sallandse Heuvelrug blijft dicht tot de dooi invalt: Besluit niet te strooien moet vegetatie beschermen

De Toeristenweg is deze week vooral het domein van wandelaars, langlaufers en mountainbikers. De sneeuw op de weg is deels al plat getrapt en de ijslaag eronder glinstert in de zon. Sommige wandelaars nemen een houten slee of moderne kunststof bobslee mee om van één van de vele heuveltjes elders in het gebied te kunnen glijden. Op de weg passeren mensen elkaar met een vriendelijke groet en wordt de onderlinge afstand van 1,5 meter goed in acht genomen.