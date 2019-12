Tom uit Haarle filmt wolf bij daglicht op Sallandse Heuvelrug: ‘Waanzinnig beeld’

Vol in beeld: ‘Geen twijfel’

Net raster geplaatst voor schapen

Natuurmonumenten kan wel verklaren waarom het dier juist nu op de Sallandse Heuvelrug verschijnt. „Het is de tijd van het jaar dat een jonge wolf gaat zwerven”, vertelt woordvoerder Marjolein Koek. „Ze verlaten de roedel en gaan op zoek naar ander leefgebied. Vanuit Duitsland komen ze dan soms ook Nederland in. Maar het is wel heel toevallig. Een week ervoor hadden we net een raster geplaatst om schapen te beschermen tegen de wolf en dan krijg je vlak daarna beelden binnen dat er een wolf gezien is. Redelijk bizar, maar wel leuk.”

Compliment voor de natuur

Wat Natuurmonumenten betreft is ‘ie welkom. „Een wolf is best wel kritisch, heeft een ruim leefgebied nodig. Dus het is een compliment voor de natuur hier.” Ze nuanceert de unieke beelden wel. „Het is een zwervende wolf. Hij is een keer gezien, daarna niet meer. Wij weten nu ook niet waar ‘ie is. Wolven kunnen grote afstanden afleggen, we weten dus ook niet of ie ergens in Nederland gaat blijven.”