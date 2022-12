Ton maakte einde van familiebedrijf Van Buren Bouwmaterialen mee: 'Ik heb collega's huilend het pand zien verlaten’

NIJVERDAL/HAARLE - Ton Vloedgraven (66), in Haarle beter bekend als Tonne van Lierinck, is net voor de kerst met pensioen gegaan. Hij werkte ruim 46 jaar als verkoper in de binnendienst bij Van Buren Bouwmaterialen in Nijverdal, tegenwoordig BMN. „Ik was de stem aan de telefoon en het gezicht van dit bedrijf.”