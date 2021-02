Trailer schiet los van vrachtwagen op rotonde in Holten

Gedoopt worden in de lockdown? Zo doen baptisten in Wierden dat: in een badje!

6 februari WIERDEN - Dopen in een lockdown? Veel kerken durven het niet aan. De Vrije Baptistengemeente Ichtus in Wierden ook lange tijd niet. Maar sinds kort wel weer. Coronaproof in een opblaasbaar zwembad in de hal van de kerk. Waarin ze dopen maakt voor de baptisten namelijk niet uit. „Afgelopen week nog in een jacuzzi, bij een kerklid in de achtertuin.”