Trapveld in Rijssen op de schop vanwege asbest: nog 40 locaties worden gecontroleerd

Voor een eurootje een echte Weijkamp aan de muur: ‘Veel Haarlena­ren wisten niet dat hij ook schilderde’

HAARLE - ‘Meester’ Weijkamp (96) was een uitstekende amateurfotograaf, die tientallen jaren alles in Haarle op de gevoelige plaat vastlegde. Maar wat veel Haarlenaren niet wisten, is dat hij ook een verwoed schilder was. Zijn aan de Stichting Marke Haarle nagelaten collectie van 165 schilderijen ging zaterdagochtend onder de hamer.

18 april