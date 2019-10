Traumahelikopter ingezet na ongeluk met mountainbiker in Hellendoorn

Deelnemers fietstwee­daag­se Hoge Hexel ontdekken de onbekende pareltjes van Twente

24 oktober HOGE HEXEL - Het is één van de onbekende pareltjes van Twente: het buitengebied van Hoge Hexel. Bossen en uitgestrekte weilanden wisselen elkaar om de zoveel kilometer af. De vals platte wegen doen de rest. Laat ze het in het dorp niet horen; maar wie even vergeet waar hij of zij is, waant zich in Limburg.