Traumahelikopter landt op A1 bij Rijssen na ongeluk: weg tot 14.00 uur dicht

Video Rijstrook bij afslag Markelo A1 dicht door spoedrepa­ra­tie

12:21 HOLTEN - Een bestelbus is maandagochtend ter hoogte van afslag Holten/ Markelo de nood vangrail ingereden. De bestelbus is op de zijkant in de berm terecht gekomen. Afrit Markelo is momenteel dicht, verkeer kan omrijden via afslag Lochem.