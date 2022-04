Trees Vloothuis nu ook formateur in Hellendoorn: ‘Voor 20 mei moet er een nieuw college zijn’

NIJVERDAL - Lokaal Hellendoorn, GroenLinks en de VVD hebben Trees Vloothuis gevraagd om als informateur de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hellendoorn te gaan begeleiden. Deze onafhankelijke Tubbergse wethouder is bereid die rol op zich te nemen.

Haar benoeming tot formateur komt zeker niet onverwacht, omdat Vloothuis in een eerder stadium op verzoek van Lokaal Hellendoorn al als informateur aan de slag was gegaan in Hellendoorn. Na enkele gesprekken met alle politieke partijen adviseerde zij begin deze week een mogelijke nieuwe coalitie van de drie bovengenoemde partijen te onderzoeken.

Op hoofdlijnen

Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks hebben dat advies woensdagavond overgenomen. Tussen de VVD en GroenLinks bestond nog wat ‘oud zeer’, maar dat is inmiddels na een ‘goed gesprek’ uit de wereld. Op vrijdag 22 april praat Vloothuis de hele dag met de drie beoogde coalitiepartijen over de inhoud van een akkoord op hoofdlijnen, want deze keer komt er zeker geen dichtgetimmerd coalitieakkoord.

„De oppositie moet ook dingen kunnen inbrengen en dat moet gebeuren in een voor Hellendoorn andere, open bestuurscultuur. De formerende partijen moeten behalve over de inhoud van het akkoord ook nadenken over de manier waarop ze straks te werk willen gaan. Hoe gaan ze precies vorm geven aan die nieuwe bestuurscultuur en aan burgerparticipatie?”, zegt Vloothuis.

Vier wethouders

Ze stuurt aan op een nieuw college met vier wethouder, twee van Lokaal Hellendoorn en eentje van zowel de VVD als GroenLinks. „Vier wethouders lijkt me absoluut noodzakelijk gezien de enorme uitdagingen, waarop ook deze gemeente een antwoord moet geven. Dat gaat verder dan duurzaamheid, woningbouw en solide financiën, want onze samenleving is ingrijpend veranderd. Voor mij is de politieke kleur van de beoogde wethouders niet eens zo belangrijk. Ze moeten over de noodzakelijke bestuurlijke kwaliteiten beschikken en als team kunnen opereren. Ik denk dat het nieuwe Hellendoornse college voor 20 mei geïnstalleerd kan zijn”, aldus de formateur.