Trein botst op vrachtwagen: hele ochtend spoor tussen Deventer en Almelo buiten gebruik

Gemeente Rijs­sen-Hol­ten wil een school voor speciaal onderwijs: ‘We investeren in onze kinderen’

20 oktober RIJSSEN/HOLTEN - Het leerlingenvervoer in de gemeente Rijssen-Holten is een grote kostenpost: 1,3 miljoen per jaar. Bovendien ziet wethouder Bert Tijhof het liefst dat alle kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Daarom wil de gemeente een school voor speciaal onderwijs.