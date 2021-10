Trein botst op vrachtwagen: treinverkeer tussen Deventer en Almelo hervat

Populaire schaats­baan in hartje Nijverdal weer terug van weggeweest: ‘We gaan in december helemaal los’

17 oktober NIJVERDAL - Kan er na het afschaffen van de meeste coronamaatregelen in december weer worden geschaatst in hartje Nijverdal? Volgens centrumcoördinator Manfred Körbl is het de vraag, die hem deze dagen het meest wordt gesteld. En zijn antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over: „Ja we gaan weer helemaal los in Nijverdal.”