Treinkaartje naar WK 100 kilometer betaalt Arenda uit Nijverdal gewoon uit eigen zak: ‘Mooi om mijn land te mogen vertegenwoordigen’

We hebben het over hardlopen. En ja, over een afstand van 100 kilometer. Steevast volgt dat voor Arenda Könnecke zo typerende lachje als daar bewondering over wordt uitgesproken. „Voor mij is het normaal. Je kunt er verder ook weinig van zeggen. Dit is mijn sport.”

En die sport beoefent ze al jaren nadat ze de uitdaging op de marathon voorbij was. Vorig jaar liep Könnecke nog een 24 uursloop op de baan van haar club Atletics in Nijverdal, als alternatief voor het EK 24 uur in Italië. Dat was wegens corona geschrapt. Het WK 100 kilometer is een soort van Koningsnummer van de ultralopen. „In Nederland heb ik die van Winschoten gedaan. Het is een mooie afstand. Vooral wanneer je hem als grote ronde loopt. Hier in Berlijn loop je op een parcours van 7,5 kilometer met twee keerpunten. Dat is extra belastend als de kilometers op een gegeven moment gaan tellen.”