Treinverkeer plat tussen Rijssen en Deventer, bussen ingezet

Verkoolde strijk­plank na woning­brand in appartemen­ten­com­plex in Rijssen

9:09 RIJSSEN - In een van de woningen in appartementencomplex de Molenaarshof in Rijssen is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken. Zowel brandweerkorps Rijssen als Enter rukte uit. De oorzaak werd snel gevonden: een verkoolde strijkplank en wasgoed werd naar buiten gedragen.