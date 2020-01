Treinverkeer rond Deventer wordt voor niks twee uur stilgelegd: ‘Loos alarm’

Het treinverkeer lag tot ongeveer 13:00 uur stil. Dat is overigens anderhalf uur korter dan in eerste instantie door de NS werd verwacht. De woordvoerder sprak van “vervelende gevolgen” voor het treinverkeer. Medewerkers deden in de tussentijd onderzoek bij de stilstaande trein in Deventer om de oorzaak van de storing te achterhalen.

‘Geluid waargenomen’

Maar nu blijkt er niks aan de hand te zijn geweest, zegt de woordvoerder. ,,Er is geen persoon of object aangetroffen. Het is een soort loos alarm.” Volgens hem werd de trein stilgezet uit voorzorg, omdat er wel een “geluid was waargenomen”. In dat geval wordt er altijd gecheckt wat er aan de hand is. Het onderzoek is nu afgerond en het spoor is weer vrij. De vertraging is inmiddels ook voorbij.