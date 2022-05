Treinverkeer tussen Deventer en Rijssen hervat

De aanblik van de 1394 graven in Holten brengen bittere herinnerin­gen boven bij Canadese bevrijders

HOLTEN - Als de tonen van de Last Post over het Canadese ereveld in Holten klinken is het amper droog te houden voor bevrijders Art Boon en Jim Parks, beiden 97 jaar. Op het veld met de 1394 gedenkstenen liggen een aantal van hun strijdmakkers, die onze bevrijding met hun leven moesten bekopen. Parks en Boon brengen dinsdagochtend hun Canadese landgenoten een laatste groet. De twee bevrijders worden met eerbied ontvangen.

3 mei