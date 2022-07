Triathlon Holten: Spaanse en Franse zeges

Na twee jaar afwezigheid keerde de triatlon van Holten terug op de (internationale) kalender voor de 36ste editie. De Beuningse triatlete Rachel Klamer hoopte zaterdag weer als eerste over de finish te komen in ‘haar’ Holten. Maar zover kwam het niet. Bij zowel de mannen als bij de vrouwen zat een Nederlandse zege er geen moment in.

De Spanjaard Sergio Baxter Cabrera en de Française Mathile Gautier legden de drie onderdelen (750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen) in minder dan een uur af. Baxter Cabrera klokte 53:27 minuten, Gautier 59:12 minuten. Beide winnaars waren erg te spreken over de wedstrijd in Holten. „Het was mijn eerste keer in Holten en het parcours was geweldig”, zei Baxter Cabrera. „Het water van de Domelaar was heel helder en ook het fietsparcours was mooi. Bij het lopen ging het op en neer. Dat vond ik ook mooi. Het weer was perfect. Perfecte omstandigheden hebben geleid tot een perfecte race.”

Jorik van Egdom (vijfde) en Quinty Schoens (zesde) waren aan Nederlandse kant de besten. Rachel Klamer, de olympisch triatlete uit Beuningen die de race in Holten al zes keer had gewonnen, ging op voor haar zevende zege. Maar de nummer vier van de Olympische Spelen in Tokio kwam mede door fysiek ongemak geen moment aan de kop van de wedstrijd. Ze eindigde als zevende.

Feest

Anita Brinks (50), de nieuwe voorzitter van de Stichting Triathlon Holten, is tevreden over het verloop van de 36ste editie. „Het was één groot feest. Normaliter krijgen we zo’n 15.000 bezoekers. Het was eerder meer dan minder dit jaar. Het spannendste voor mij bleef wel of er geen grote incidenten plaats zouden vinden, maar daar zijn we vrij van gebleven”, aldus Brinks. „Of het een vanzelfsprekendheid is dat de triatlonwereld zich hier verzamelt en of er kapers op de kust zijn? In Nederland zie ik eigenlijk geen toernooien met dergelijke internationale ambitie. Het voornaamste punt waarom het niet vanzelfsprekend is, is omdat we elk jaar een bid moeten indienen bij de Europese bond ETU. Die kijkt bijvoorbeeld heel erg naar het milieuaspect, dus dat we proberen vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. We hadden dit jaar bijvoorbeeld een stagiair duurzaamheid, dus daar besteden we dan ook extra aandacht aan. We krijgen ook een beoordeling na deze triatlon, waarbij we op heel veel terreinen worden beoordeeld.”

EK

Of de stichting nog steeds de ambitie heeft om op termijn een EK te organiseren, zoals in 2009, weet ze niet. „We wilden vooral eerst met het deels nieuwe bestuur deze editie tot een goed einde brengen, dus er valt niet veel over te zeggen. We moeten daar nog over nadenken. Zeker financieel betekent het nogal wat, dan is het huidige sponsorpakket niet toereikend. Je gaat dan immers naar een evenement van vier dagen.”