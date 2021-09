Truck verliest oplegger in Nijverdal, verkeer van en naar Rijssen gestremd

Kinderop­vang­or­ga­ni­sa­tie More for Kids uit Nijverdal verhuist naar Eversberg­bos

30 augustus NIJVERDAL - De Nijverdalse kinderopvangorganisatie More for Kids heeft haar onderkomen in het Eversbergbos maandag feestelijk in gebruik genomen. Het kinderdagverblijf aan de Kappertsweg biedt ruimte aan twee baby- en twee peutergroepen met maximaal 50 kinderen per dagdeel.