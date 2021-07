Trucker Bjorn (27) blokkeert A35 met vrachtwagen om ‘levensgevaar’ te voorkomen: ‘Van die auto was niets meer over’

Waterover­last in Rijssen na wolkbreuk: gat in de weg en straten blank

12 juli RIJSSEN - In Rijssen is maandagavond op meerdere plekken wateroverlast ontstaan na een korte maar hevige stortbui. Aan de Blinde Banisweg moest de brandweer zelfs ter plekke komen, nadat er door de regen een gat in de weg is ontstaan.