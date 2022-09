Tukker Thijs ter Horst op dreef met Oranje op WK

Dat het Nederlandse team in de Sloveense hoofdstad Ljubljana is, is mede te danken aan het spel van Thijs ter Horst. De 30-jarige passer/loper van Oranje had een opmerkelijke rol in de tweede poulewedstrijd tegen Argentinië, al wil de international zelf zijn bijdrage niet al te groot maken. Feit is wel dat Nederland zónder Ter Horst na twee sets tegen een 2-0 achterstand aankeek tegen de bronzen medaillewinnaar van de afgelopen Olympische Spelen.