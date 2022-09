Tunnelplannen van verkeerswethouder voor gevaarlijke rotonde in Nijverdal schieten in verkeerde keelgat: ‘U marcheert voor de troepen uit’

rechtbank OM eist 150 uur werken tegen trio voor uitgaansge­weld bij Lucky in Rijssen

RIJSSEN - Na een avond stappen in de Rijssense discotheek Lucky kreeg een Rijssenaar een klap op zijn hoofd met een fles. Het OM weet niet precies wie er geslagen heeft, maar eiste maandag in de rechtbank 150 uur werkstraf tegen drie jongemannen uit Olst en Zwolle. Zij ontkenden allen. „Ik was het niet, ik sprong ertussen als vredesstichter.”

5 september