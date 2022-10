Twee bedden, een kamer: meer plek is er niet voor de arbeidsmigrant in Twente

Gavin (25) ‘vluchtte’ uit Wierden en wint talenten­show Ik ga stuk: ‘Ik paste gewoon niet in het plaatje’

ROTTERDAM/WIERDEN - Opgegroeid als creatieveling in Wierden, naar het westen ‘gevlucht’ voor de stugge Twentenaar. Dat is in een notendop het verhaal van de 25-jarige cabaretier Gavin Reijnders. Volgens het talentenprogramma ‘Ik ga stuk’ is hij hét nieuwe komedietalent van Nederland.

