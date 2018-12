Twee broers verrichten heldendaad en halen bejaarde uit de rook in Enter

De broers liepen door de Zuiderstraat en zagen veel zwarte rook uit een woning komen. Ze twijfelden niet en besloten naar binnen te gaan om poolshoogte te nemen. Op het aanrecht zagen ze vervolgens twee pannen met zwartgeblakerde inhoud. De bejaarde bewoonster van het pand had zelf de pannen van het vuur gehaald, maar zat nu in een stoel in de rook.

Tegenstribbelen

Hugo en Tijn willen de bewoonster mee naar buiten nemen, maar zij ziet daar niets in en onderschat de ernst van de flinke rookontwikkeling in haar woning. Een van de jongens besluit daarop een buurvrouw in te lichten en vervolgens het persoonsalarm van de vrouw in te drukken. Samen brengen ze de bejaarde in veiligheid. Ambulancepersoneel heeft haar vervolgens gecontroleerd en ze bleek in orde.