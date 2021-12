Twee gewonden bij aanrijding op N35 in Wierden: ‘Harde klap, voor hier extreem’

Volgens buurtbewoners en voorbijgangers gebeuren op deze weg vaker ongelukken, maar meestal niet van deze aard. „Het is weer raak”, merkte een voorbijgaande fietser op.



Omwonende Hans Welling: „Ik had net een boodschapje gedaan bij de Albert Heijn. Toen ik terug wilde rijden, was de weg afgesloten. Op dit stuk weg zijn regelmatig kopstaartbotsingen. Dan wordt een bumpertje geraakt en staan mensen in het gras langs de weg de schadeformulieren in te vullen.”



Met andere woorden: meestal vallen de persoonlijke en materiële schade mee. „Zo’n harde klap als dit, is wel heel extreem”, aldus Welling. „Het moet wel zijn gebeurd bij een hoge snelheid.”



Omstanders verbazen zich over het tijdstip van het ongeluk. De ochtendspits was allang voorbij. Ook was er geen sprake van een laagstaande zon.