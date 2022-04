Twee gewonden naar ziekenhuis na aanrijding in Hellendoorn, auto's flink beschadigd

Video Hennepkwe­ke­rij met honderden planten ontdekt in bedrijfs­pand in Nijverdal

NIJVERDAL - In een pand aan de Bedrijvenweg in Nijverdal heeft de politie dinsdagavond een hennepkwekerij ontdekt, waar honderden planten stonden. De kwekerij zat verstopt tussen twee ruimtes in het pand. In totaal zijn er tussen de 800 en 850 planten in beslag genomen door de politie.

