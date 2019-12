Twee mountainbikers zwaargewond door ongeluk in Rijssen

Enterse rondemiss kijkt terug op een bijzonder jaar

9:43 ENTER - Else Voortman uit Enter liep dit jaar een halve marathon in… Afrika! Ze haalde daarmee liefst 12.000 euro op. Voor het goede doel. Het was sowieso een bijzonder jaar voor de Enterse: ze was namelijk ook nog eens rondemiss bij de Ronde van Overijssel.