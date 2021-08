Twee personen aangehouden bij Holten na vondst wapen in auto

UPDATE & VIDEO Politie zoekt verdachten van schietinci­dent in Wierden; schoten gelost met gasalarm pistool

25 augustus WIERDEN - De politie heeft nog geen idee wie er verantwoordelijk zijn voor het schietincident dinsdagavond in Wierden. Rondom het station, de Noord Parallelweg en omgeving werden even na 21 uur afgezet na een melding over een mogelijk schietincident. Daarbij raakte niemand gewond.