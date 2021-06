Twee tienermeisjes gewond na botsing met caravan in Holten

Eva Kerklaan (Christen­Unie) benoemd tot tijdelijk Hellen­doorns raadslid

25 mei NIJVERDAL - Eva Kerklaan (23) uit Nijverdal is dinsdagavond benoemd tot tijdelijk raadslid voor de ChristenUnie in de Hellendoornse gemeenteraad. De studente filosofie vervangt Henk Maneschijn, die enige tijd geleden onwel werd in de Gereformeerde Kerk in Daarle.