Tweede Kamer: snel prioriteit aan verbreden N35

VIDEO Jeugd bij recreatie­ge­bied in Wierden handelt snel na grote brand

19:33 WIERDEN - Op recreatiegebied Het Lageveld in Wierden ging het dinsdagmiddag bijna mis toen een deel van de wal in brand vloog. Brandweerlieden uit Nijverdal en Wierden rukten met spoed uit, waardoor het vuur al snel onder controle was.