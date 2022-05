Twente Boven: mieren op de festivalhoop

Rijssense Erna en Holtense Akke openen een troostplek in hun gemeente: ‘Voor rouwen is vaak geen ruimte’

HOLTEN - Over de dood praten, is voor veel mensen lastig. Dat weten ook uitvaartbegeleider Akke Verhoeven en afscheidsfotograaf Erna Schuppert. Zij willen dat taboe graag doorbereken met de eerste echte ‘troostplek’ in de gemeente Rijssen-Holten.

18 mei