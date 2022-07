Twentenaren kijken reikhalzend uit naar spektakel op Alpe d’Huez: ‘Alle ballen op Steven Kruiswijk’

Kimberley (20) zorgt er persoon­lijk voor dat er in Nijverdal een Pride Event komt: ‘Want lesbisch zijn is in dit dorp helaas nog steeds een taboe’

NIJVERDAL - Kimberley Kooi (20) komt uit Nijverdal en is lesbisch. Dat ze op vrouwen valt, is volgens haar nog steeds niet algemeen geaccepteerd in haar woonplaats. Woensdagavond wordt in de Grotestraat een 3FM Pride Event gehouden om dit taboe te doorbreken. Anno 2022 moet iedereen toch zichzelf kunnen zijn?

12 juli