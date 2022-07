Twentse boeren willen verhaal halen bij Müller in Holten, maar die heeft ‘tegenactie’ al klaar staan

Het transportbedrijf - gespecialiseerd in vers voedsel - had een grote witte vrachtwagen dwars over de weg geparkeerd. De boze boeren op hun tractoren konden daardoor niet het transportbedrijf zelf bereiken of blokkeren. Op het terrein worden 24 uur per dag producten op- en overgeslagen die richting supermarkten, hotels en ziekenhuizen gaan.