Twentse boswachters zijn boos: ‘Vieze poepluiers liggen onder de jeneverbes’

D66 wil praten over rol Rijs­sen-Hol­ten bij koop en verkoop vastgoed

11 november RIJSSEN - De fractie van D66 in de raad van Rijssen-Holten wil vanavond in de commissie Grondgebied praten over de rol die de gemeente inneemt bij vastgoedtransacties. Aanleiding is de aankoop door de gemeente van het voormalige politiebureau aan de Molenstalweg.