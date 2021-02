Twentse vakantiehuisjes in trek, ook bij groepen jongeren? ‘Die halen we er tussenuit’

Vragen D66 over verleggen MTB-route Holten

15 februari HOLTEN - De D66-fractie in de raad van Rijssen-Holten wil het naadje van de kous weten over het verleggen van de MTB-route in Holten. Zoals eerder gemeld wil Routenetwerk Twente de MTB’ers om de Canadese Begraafplaats heen leiden in plaats van er voorlangs, zoals nu het geval is.