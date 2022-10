Twentse zusjes ook gematcht door foute fixer van Spoorloos: ‘Wij wilden per se dna-test’

Hellen­doorn laat bijna 200 plekken onderzoe­ken, na 150 nog geen asbest in bodem gevonden

NIJVERDAL - Inwoners van Groot Lochter hoeven zich deze dagen geen grote zorgen te maken als ze mannen in beschermende witte pakken sleuven zien graven of gaten zien boren in de wijk. Het gaat slechts om ‘een verkennend onderzoek’ naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem.

3 oktober