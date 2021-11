Uitkijktoren op Rijsserberg langs de A1 stap dichterbij

RIJSSEN - De realisatie van een uitkijktoren op de Rijsserberg, is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeente Rijssen-Holten stelt bijna zeventien mille beschikbaar om de laatste onderzoeken te doen voor het plan. Die zijn nodig om in aanmerking te komen voor een forse provinciale subsidie.

Het plan voor de bouw van een uitkijktoren bij het ecoduct over de A1 bij Rijssen zit al geruime tijd in de pijplijn. Er is weinig weerstand en alles lijkt klaar om de toren er neer te zetten. Toch ontbreekt het nog aan een paar laatste stapjes. Die hebben te maken met de subsidie die de provincie voor Rijssen-Holten klaar heeft liggen.

Forse bijdrage provincie

De provincie is namelijk bereid om liefst tachtig procent van de kosten te betalen. Dat geld wordt echter pas beschikbaar gesteld als het ontwerp door de provincie is goedgekeurd. Om het zover te laten komen moet het ontwerp van de toren nog worden afgerond en zijn er wat interne procedures nodig. Daarvoor is nu het benodigde geld gevonden. De bijdrage komt uit een restpost die nog op de begroting stond voor de uitvoering van recreatieve projecten.

Serie projecten

De beoogde toren moet tussen de 25 en 35 meter hoog worden en komt op de Rijsserberg aan de Singelweg, op een steenworp afstand van het ecoduct over de A1. Het is onderdeel van een serie projecten in het gebied die volgen op de verbreding van de snelweg. Langs het wegvak tussen Holten en knooppunt Azelo moeten een aantal bijzondere dingen worden gebouwd die als een soort visitekaartje gaan fungeren langs de invalsweg naar Twente.

Het plan voor de bouw van de toren komt uit de koker van De Koorperaatsie. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Enterse Zomp, het Leemspoor, het Parkgebouw, de Pelmolen en het Rijssens Museum.

De gemeenteraad moet de inzet van het geld overigens nog goedkeuren.