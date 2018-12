Uitslaande brand bij Lucky in Rijssen snel onder controle

Sinter­klaas op tractor door Twente

12:06 Sinterklaas heeft het druk deze woensdag: in heel Twente wordt hij verwacht op basisscholen en andere plekken. In Holten koos de goedheiligman wel voor een heel bijzonder vervoersmiddel: de Sint arriveerde per trekker bij basisschool De Regenboog.