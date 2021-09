Uitslaande brand in Bowlingboerderij in Nijverdal: brand laait weer op

Ervaren en beginnende muzikanten spelen bij Muziek in de Tuin: ‘De tekst kwam recht in mijn hart binnen’

13 september HELLENDOORN - Als de eerste klanken klinken van het duo Shaya & Tasco, is het ‘lekker druk’ in de tuin van de familie Berkenbos aan de Reggeweg. Het klassieke tweetal bijt de spits af van de tweede editie van Muziek in de Tuin. De toon is gezet voor een geslaagd evenement.