Uitslaande brand in Bowlingboerderij in Nijverdal, vuur overgeslagen naar naastgelegen pand

NIJVERDAL - In de Bowlingboerderij aan de Koersendijk in Nijverdal is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer spreekt over een uitslaande brand. Vlammen slaan uit het dak van het pand. Alle personen die tijdens het ontstaan van de brand binnen waren, zijn in veiligheid gebracht.