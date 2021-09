Uitslaande brand legt De Bowlingboerderij in Nijverdal in de as: Nooit meer genieten van de Twentse Toafel

Wim Ligterink stopt op zijn negentig­ste met presente­ren Regio Klassiek

19:07 Er is een einde gekomen aan de vertrouwde stem van Wim Ligterink op zondagmiddag van twaalf tot één. De presentator van Radio Regio Klassiek van de lokale zender Radio 350, is er mee gestopt. Hij is negentig jaar en vindt het welletjes. Zijn collega’s nemen het over. Vijf vragen aan deze liefhebber van klassiek.