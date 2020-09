Uitspraak Raad van State over verbreding N35 Nijverdal-Wierden weer uitgesteld

Flitsende modeshow Rijssense Hoge Wal maar wel online

23 september RIJSSEN - „Moeten we dan om zes uur al uit bed?” Het antwoord van dansdocent Fernanda Rozendom liet aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Ja, want anders storen we het winkelend publiek in De Hoge Wal te veel.’ Maar voor een rol in een videoclip moet je wat over hebben.