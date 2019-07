Urenlang geen treinen tussen Deventer - Almelo

Stadsgid­sen­gil­de Rijssen trapt af met eerste stadswande­ling

14 juli RIJSSEN - Het Rijssens Museum heeft voor de stadswandelingen in Rijssen onlangs het Stadsgidsengilde opgezet. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een groep mensen die enig verstand heeft van Rijssen en de geschiedenis van de stad. De officiële aftrap van het gilde is dinsdagavond.