Urenlang getoeter in Bathmen door overwegstoring

Stadsbewe­ging wil Wierden economisch verbeteren met onder meer centrumma­na­ger

22 juni WIERDEN - Het project Stadsbeweging gaat in de gemeente Wierden in augustus van start met een dorpscafé. Voor het initiatief van de provincie Overijssel om dorpscentra vitaal en toekomstbestendig te maken, is 150.000 euro beschikbaar. Een deel van dat geld wordt vrijgemaakt voor een centrummanager.