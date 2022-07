Vader Paul (38) en dochter Isa (10) uit Nijverdal staan allebei in finale van EK BMX: ‘Fietscross zit gewoon in onze genen’

Het was voor het eerst dat vader en dochter samen op zo’n grote wedstrijd voor het nationale team uitkwamen. Paul boekte in zijn jonge jaren de nodige successen, maar ging het daarna wat rustiger aan doen. „Maar bij hem begon het toch weer te kriebelen en hij besloot ruim anderhalf jaar geleden om zijn sport weer op te pakken en te kijken wat hij in zijn leeftijdscategorie (35-39 jaar) nog kon bereiken. Het EK in het Belgische Dessel was voor hem vooral een graadmeter waar hij op dit moment internationaal staat”, vertelt Daniëlle.